Бартошевский: тысячи поляков в США могут оказаться под угрозой депортации

Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.
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