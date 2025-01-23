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Бартошевский: тысячи поляков в США могут оказаться под угрозой депортации

Бартошевский: тысячи поляков в США могут оказаться под угрозой депортации

Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

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