Писарский обжаловал решение CAS о дисквалификации в Федеральном суде Швейцарии

Бывший нападающий «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимир Писарский, ныне выступающий за медиафутбольную команду 2DROTS, подал жалобу в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
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