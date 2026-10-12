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Писарский обжаловал решение CAS о дисквалификации в Федеральном суде Швейцарии

Писарский обжаловал решение CAS о дисквалификации в Федеральном суде Швейцарии

Бывший нападающий «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимир Писарский, ныне выступающий за медиафутбольную команду 2DROTS, подал жалобу в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

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