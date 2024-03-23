Белый дом: США получили данные о подготовке теракта в марте и передали их РФ

предупреждали что они их устроят,да и дату выбрали не случайную 22 число! 11 сентября башни свои взорвали,22 июня гитлер напал)) по нумерологии это господствующие числа-перемен и типа одобрения высших сил)) почерк цру))

ВА

Виктор Александров

Ага! «США получили данные о подготовке теракта в марте и передали их РФ». Кому передали? Кто такой «РФ»? В МИД, наверное, передали. А МИД тут не при чём! Это в комнату номер десять. В комнате номер десять: - оружие у Вас есть? – Есть! – Идите в комнату номер двадцать. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.