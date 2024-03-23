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Белый дом: США получили данные о подготовке теракта в марте и передали их РФ

Белый дом: США получили данные о подготовке теракта в марте и передали их РФ

В начале марта США получили информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, и поделились этими данными с российскими властями.

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Комментарии
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Е Пронина
предупреждали что они их устроят,да и дату выбрали не случайную 22 число! 11 сентября башни свои взорвали,22 июня гитлер напал)) по нумерологии это господствующие числа-перемен и типа одобрения высших сил)) почерк цру))
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22 час.
ВА
Виктор Александров
Ага! «США получили данные о подготовке теракта в марте и передали их РФ». Кому передали? Кто такой «РФ»? В МИД, наверное, передали. А МИД тут не при чём! Это в комнату номер десять. В комнате номер десять: - оружие у Вас есть? – Есть! – Идите в комнату номер двадцать. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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21 час.

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