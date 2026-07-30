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Футбольный судья Фисенко, обвиняемый в получении взятки, изменил показания с помощью нейросети

Футбольный судья Фисенко, обвиняемый в получении взятки, изменил показания с помощью нейросети

Футбольный арбитр Андрей Фисенко, обвиняемый в получении взятки, изменил свои показания после того, как проконсультировался с нейросетью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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