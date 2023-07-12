Неспешный разговор

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Минутка «ДАЙТЕ СНАРЯДЫ»

Минутка «ДАЙТЕ СНАРЯДЫ»

varvar67(Москва) Оказывается техники было столько, что некоторую из нее даже не использовали ни разу.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Так как снаряды у линии фронта хранить нельзя для них есть настрел, который вычисляют специалисты учитывая боевую и главное общевойсковую ситуацию и поставленные генштабом задачи, поставляют снаряды на линию фронта согласно ему, Вагнер превысил нормы, так как в Артёмовск его заходить не просили, личная инициатива, и поставка снарядов на эту задачу просто не предусматривалась, они были, только далеко от линии фронта, поставлять их Вагнеру просто некому было, люди заняты другими направлениями выполняя задания генштаба.
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3 час.
Александр Симаков
Мадам, статья-то не о том, сколько снарядов  и какая техника нужна была. Вы второй абзац внимательно прочитайте ещё раз. Речь идет о &quot;срочносборах&quot; денег на снаряды и вооружение для  ЧВК Вагнер, которые объявляли некоторые военкоры. Вот и вопрос, куда ушли собранные деньги, если у ЧВК Вагнер вооружения и боеприпасов было с избытком и от Министерства обороны. Потому-то автор и задаёт вопрос &quot;Где деньги, Зин?&quot;
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3 час.
Александр Симаков
Мадам, 66 - это вес снаряда, а 40 - их количество. Для того, чтобы узнать общий вес, надо вес взрывчатого вещества одного снаряда умножить на количество снарядов, а не на вес самого снаряда. Арифметика, 1 класс. 😀😂 Чтобы Вам понятнее было -  чтобы узнать общий вес пива в ящике, надо вес пива в одной бутылке умножить на количество бутылок, а не вес бутылки.😀
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3 час.

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