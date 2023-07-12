Минутка «ДАЙТЕ СНАРЯДЫ»

Аркадий Шацкий Так как снаряды у линии фронта хранить нельзя для них есть настрел, который вычисляют специалисты учитывая боевую и главное общевойсковую ситуацию и поставленные генштабом задачи, поставляют снаряды на линию фронта согласно ему, Вагнер превысил нормы, так как в Артёмовск его заходить не просили, личная инициатива, и поставка снарядов на эту задачу просто не предусматривалась, они были, только далеко от линии фронта, поставлять их Вагнеру просто некому было, люди заняты другими направлениями выполняя задания генштаба.

Александр Симаков Мадам, статья-то не о том, сколько снарядов и какая техника нужна была. Вы второй абзац внимательно прочитайте ещё раз. Речь идет о "срочносборах" денег на снаряды и вооружение для ЧВК Вагнер, которые объявляли некоторые военкоры. Вот и вопрос, куда ушли собранные деньги, если у ЧВК Вагнер вооружения и боеприпасов было с избытком и от Министерства обороны. Потому-то автор и задаёт вопрос "Где деньги, Зин?"