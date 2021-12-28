Разведку у границ России вели 33 самолёта-шпиона и шесть беспилотников

На прошедшей неделе 39 летательных аппаратов иностранных государств (33 самолёта-разведчика и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
На прошедшей неделе 39 летательных аппаратов иностранных государств (33 самолёта-разведчика и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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