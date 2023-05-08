Слово и дело

9 397 подписчиков

Юмористка Ирина Мягкова рассказала, что десять лет страдает от головокружений

Юмористка Ирина Мягкова рассказала, что десять лет страдает от головокружений

Юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» Ирина Мягкова призналась, что страдает головокружениями системного характера уже на протяжении десяти лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх