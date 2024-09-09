Депутат Сергей Боярский оценил проведение выборов в Петербурге

Он отметил хорошую подготовку избирательных участков Депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский поделился впечатлениями о прведении выборов губернатора в Петербурге, сообщает МедиаЦентр «Выборы 2024».
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