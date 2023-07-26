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    Тема мигрантов преступников благодатная почва для сомнительных, с точки зрения добропорядочности, каналов и СМИ для р...Завел в подвал и ...

Завел в подвал и изнасиловал: в Подмосковье 60-летний мигрант надругался над девятилетней девочкой

Завел в подвал и изнасиловал: в Подмосковье 60-летний мигрант надругался над девятилетней девочкой

В Подмосковье 60-летний мигрант из Узбекистана подозревается в сексуальном насилии над девятилетней девочкой.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Кастрировать и на зону лет на десять!
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17 час.
Николай Герасименко
Тема мигрантов преступников благодатная почва для сомнительных, с точки зрения добропорядочности, каналов и СМИ для роста популярности и читабельности. Были Вчера.com, обгадились с распространением экстремизма и быстренько переобулись в Neva.Today. Заметил одну устойчивую тенденцию СМИ  пятой колонны, что ни грязь, преступные деяния или происшествия, в первых рядах креаклов именно они.
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16 час.

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