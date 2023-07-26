Завел в подвал и изнасиловал: в Подмосковье 60-летний мигрант надругался над девятилетней девочкой

Кастрировать и на зону лет на десять!

Николай Герасименко

Тема мигрантов преступников благодатная почва для сомнительных, с точки зрения добропорядочности, каналов и СМИ для роста популярности и читабельности. Были Вчера.com, обгадились с распространением экстремизма и быстренько переобулись в Neva.Today. Заметил одну устойчивую тенденцию СМИ пятой колонны, что ни грязь, преступные деяния или происшествия, в первых рядах креаклов именно они.