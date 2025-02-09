В Челябинске пенсионера задержали при попытке поджечь здание одной из структур мэрии

Пожилой челябинец пытался поджечь здание, расположенное рядом с областным военкоматом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 8 февраля, на улице Цвиллинга в Центральном районе.
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