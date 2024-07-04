Аудио рассказы

Странно, что так мало людей слушает аудиокниги. Мне кажется, люди просто не знают, какой это кайф! Хорошие аудиокниги (особенно я люблю читать фэнтези) создают у меня в голове более яркие образы и более сильные эмоции, чем хорошее кино.