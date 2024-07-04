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lrnews

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Свежие комментарии

  • Маша Потапова
    Согласна! У меня таким у родителей дом облицовка сделала, отличная штука!Виниловый сайдинг

Аудио рассказы

Странно, что так мало людей слушает аудиокниги. Мне кажется, люди просто не знают, какой это кайф! Хорошие аудиокниги (особенно я люблю читать фэнтези) создают у меня в голове более яркие образы и более сильные эмоции, чем хорошее кино.

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