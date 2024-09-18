Дмитрий Спивак: Удивительные законы: экс-глава ОВА внес 30 млн залога за 286 млн убытков

Наше правосудия продолжает удивлять. Напомню, что 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепровской ОВА Валентину Резниченко (и другим чиновникам) по делу о причинении 286 миллионов гривен убытков при ремонте дорог во время войны.
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