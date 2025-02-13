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Царьград

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Насиловавшего 24 года свою дочь австрийского маньяка могут освободить досрочно

Насиловавшего 24 года свою дочь австрийского маньяка могут освободить досрочно

Если это случится, то он выйдет из колонии в 2026 году.Йозеф Фритцль, который на протяжении 24 лет держал в подвале и насиловал собственную дочь, может быть условно-досрочно освобождён из колонии в Австрии.

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