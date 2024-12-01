Заблудившихся в тумане грибников спасли в Крыму

В Белогорском районе спасатели вывели с плато Караби-яйла трёх заблудившихся грибников. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, в вечернее время мужчина и две женщины потерялись из-за плохой видимости – темноты и тумана.
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