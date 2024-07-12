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ФАС возбудила дело из-за упаковки печенья OREO

ФАС возбудила дело из-за упаковки печенья OREO

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко ФАС возбудила антимонопольное дело за копирование упаковки печенья OREO. Специалисты проверят деятельность производителя печенья "Умка" на наличие нарушений закона о защите конкуренции, сообщили в службе.

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