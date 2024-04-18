На Урале научили нейросети находить заболевания глаз, приводящие к слепоте

Специалисты Уральского Федерального университета (УрФУ) с коллегами из Австралии и Германии разработали датасет для нейросетей, который позволяет определять заболевания глаз, приводящие к развитию слепоты, по снимкам оптической когерентной томографии (ОКТ).
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