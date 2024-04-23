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Картина дня. Финансы

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«Рубль превратился в мусор!» Американский аналитик напомнил, как Байден угрожал Путину

«Рубль превратился в мусор!» Американский аналитик напомнил, как Байден угрожал Путину

Сокрушительный провал санкционного режима Запада в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике США, пишет американский аналитик Марк Эпископос в материале для American Conservative.

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