«Рубль превратился в мусор!» Американский аналитик напомнил, как Байден угрожал Путину

Сокрушительный провал санкционного режима Запада в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике США, пишет американский аналитик Марк Эпископос в материале для American Conservative.
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