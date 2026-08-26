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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глейхенгауз об уходе Петросян: «У нее было твердое решение, принятое заранее. Причину мы так и не получили. Внутри до сих пор безумно больно»

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз рассказал подробности ухода  Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе .

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