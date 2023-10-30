Нидерланды через две недели поставят F-16 для украинских пилотов в учебный центр в Румынии

Обещанные Нидерландами истребители F-16 для обучения украинских летчиков поставят через две недели в румынский учебный центр, заявил в понедельник премьер Марк Рютте во время сеанса видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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