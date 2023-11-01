Армяне вышли из себя, узнав об ожирении кошелька Пашиняна: "Продам Родину. Недорого"

Финансирование аппарата президента и премьер-министра Армении увеличат. Такое решение готовятся принять депутаты "Гражданского договора"Сегодня депутаты Национального Собрания Армении снова проводят обсуждения по вопросу госбюджета на 2024 год.
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