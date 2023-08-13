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Хетафе — Барселона: прогноз на матч 13.08.2023, Ла Лига, 1 тур

Хетафе — Барселона: прогноз на матч 13.08.2023, Ла Лига, 1 тур

13 августа в городе Хетафе состоится матч первого тура Чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» на домашнем стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» будет принимать «Барселону».

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