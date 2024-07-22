Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ананас – польза и вред для организма, свойства и противопоказания

Ананас – польза и вред для организма, свойства и противопоказания

 Травянистое растение ананас, широко культивируемое в странах с тропическим климатом, ценится за свои золотисто-желтые соплодия, по внешнему виду напоминающие большую шишку с хохолком из плотных зеленых листьев на верхушке.

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