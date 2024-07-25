´ЛЕТО-ВЕСЁЛАЯ ПОРА

Лето - страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют себя немножко детьми. Жизнь детей в нашем учреждении образования в летний период наполнена праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем.
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