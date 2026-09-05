Кашеварова призвала усложнить жизнь чиновникам

Выступление советника президента РФ Антона Кобякова на Восточном экономическом форуме, в котором он признал, что Россия продолжает сталкиваться с оттоком капитала, вызвало резонансную реакцию в медиа.
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