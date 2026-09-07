В Кабо-Верде объявили траур по 25 погибшим при падении автобуса в ущелье

Двухдневный траур объявили в Кабо-Верде в связи с гибелью 25 человек, в основном школьников и студентов, из-за падения автобуса с обрыва.
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