В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России

В МИД РФ заявили о тенденции к росту заинтересованности иностранцев к поездкам в Россию. В 2023 году российские дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом выдали 840 тысяч традиционных бумажных виз.
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