Кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса прошли посвящение в моряки

Юные моряки торжественно поклялись свято чтить традиции Военно-морского флота, любить свою Родину, быть честными, смелыми, не отступать перед трудностями и доказывать свою верность Отчизне делом.
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