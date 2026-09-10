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Царьград

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На Кубани 10 сентября будет сухо и до +28 °С

На Кубани 10 сентября будет сухо и до +28 °С

В Краснодарском крае 10 сентября сохранится преимущественно сухая погода. Синоптики Краснодарского ЦГМС не прогнозируют осадков, ветер ожидается переменный со скоростью 4–9 м/с.

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