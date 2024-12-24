Пассажиры отметили удобство нового маршрута из Капитолово до Ладожского вокзала

Правительство Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) и Октябрьской железной дорогой запустили новый маршрут пригородных поездов: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии