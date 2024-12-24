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Пассажиры отметили удобство нового маршрута из Капитолово до Ладожского вокзала

Пассажиры отметили удобство нового маршрута из Капитолово до Ладожского вокзала

Правительство Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) и Октябрьской железной дорогой запустили новый маршрут пригородных поездов: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал.

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