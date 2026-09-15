Европа вывозит золото из США

Форт-Нокс, укреплённый комплекс в штате Кентукки, где хранится около половины золотых резервов правительства США, всегда был синонимом безопасности.
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Советую странам вернувшим своё золото проверить его на подлинность, а то, мало ли что🤣. А вот, Голландии не стоило бы хранить своё золото в Британии, доверия к этой стране нет с незапамятных времён, эта страна очень любит присваивать себе чужое.