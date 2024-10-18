Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

Пан Лукашенко злякався, чи шо?

Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не  могу  истолковать  словеса персонажа,   коего  некоторые  товарищи,  которые  нам  совсем  не товарищи,  называют "единственным  союзником" России  -  а  именно  пюрера пана Лукашенко.

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