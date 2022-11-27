Промышленные предприятия ФРГ раздумывают о переносе производств за границу

Последствия энергокризиса в Германии вынуждают промышленную отрасль рассматривать перенос производств за границу, констатировала в интервью изданию Welt am Sonntag генеральный директор Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Таня Геннер.
Последствия энергокризиса в Германии вынуждают промышленную отрасль рассматривать перенос производств за границу, констатировала в интервью изданию Welt am Sonntag генеральный директор Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Таня Геннер.
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