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Промышленные предприятия ФРГ раздумывают о переносе производств за границу

Промышленные предприятия ФРГ раздумывают о переносе производств за границу

Последствия энергокризиса в Германии вынуждают промышленную отрасль рассматривать перенос производств за границу, констатировала в интервью изданию Welt am Sonntag генеральный директор Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Таня Геннер.

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