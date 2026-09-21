Кассационная инстанция (сплошная и выборочная): исправление фундаментальных нарушений норм материального права

Вступление приговора в законную силу не означает, что возможности защиты исчерпаны. Но кассация требует иного подхода: здесь важно не повторять доводы апелляции, а выявить существенные нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.