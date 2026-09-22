Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов для обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования города Москвы – участка линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы

1._Схема_1_ (3) Исх._3736_от_16.09.2026 (1) СООБЩЕНИЕ – 2026-09-21T095834.457.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин: в Москве...
- Тимирязевский суд...
- Тимирязевский суд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым