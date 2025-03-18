Поставку 25 тонн арахиса не пропустили в Санкт-Петербург из-за мухи-горбатки

Партия была привезена из Бразилии Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в привезенной из Бразилии партии арахиса взрослых особей мухи-горбатки, сообщили в пресс-службе ведомства.
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