Завтра в Симферополе ограничат движение по улице Луговой

Завтра, 9 января, в связи с обрезкой деревьев с 08:00 до 18:00 будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Луговая (от переулка Карьерный до улицы Совхозная) в Симферополе, сообщили в пресс-службе городской администрации.