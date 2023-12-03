Царукян нокаутировал американца Дариуша на турнире UFC в Техасе

Единоборец из России Арман Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем нокаутом во время первого раунда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 233, который состоялся 2 декабря в американском городе Остин (штат Техас).
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