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Актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов умер в 77 лет

Известный актер театра, кино и телевидения, Сергей Кустов, скончался 3 декабря. Он был популярен в СССР и на Украине, а омобенно прославился своей ролью одного из мушкетеров в эпическом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

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