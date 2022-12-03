Новоуренгойский «Факел» уступил действующему чемпиону страны

Московский «Динамо» накануне встречался с новоуренгойским «Факелом» в матче 10 тура Суперлиги Пари. Молодые ямальские волейболисты изо всех сил цеплялись за розыгрыши, выдавая неплохие отрезки, но опыту своих визави противостоять в итоге не смогли.