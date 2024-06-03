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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о финале Кубка России: «Праздник футбола, яркий матч. Поздравляю «Зенит». «Балтика» показала хороший футбол, но чуть‑чуть не хватило»

«Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. «Финал прекрасный, боевой. Праздник футбола.

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