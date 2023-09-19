Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

В Отрадном скоро откроют дополнительный корпус поликлиники В последние годы столичная социальная инфраструктура активно развивается, в том числе на северо-востоке города, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В Отрадном скоро откроют дополнительный корпус поликлиники В последние годы столичная социальная инфраструктура активно развивается, в том числе на северо-востоке города, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Свежие комментарии