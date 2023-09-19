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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

В Отрадном скоро откроют дополнительный корпус поликлиники В последние годы столичная социальная инфраструктура активно развивается, в том числе на северо-востоке города, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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