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ИА Регнум

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Избиение детей с аутизмом в лагере в Сызрани попало на видео, возбуждено дело

Избиение детей с аутизмом в лагере в Сызрани попало на видео, возбуждено дело

В Самарской области вожатый в лагере жестко обращался с детьми, страдающими аутизмом. Видео с противоправными действиями распространилось в Сети.

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