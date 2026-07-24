Россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до ноября

Гражданам России и Белоруссии разрешили въезжать в Черногорию без виз до начала ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный пресс-службой кабинета министров этого европейского государства.
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