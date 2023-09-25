ТАСС: повреждения, полученные подлодкой РФ при атаке 13 сентября, не критичны

ОС

Олег Салов

Вот чем американцы от нас отличаются,тем,что если им причиняют вред,то они мстят очень быстро и сильно,вплоть до уничтожения государства,как это случилось с Ираком после 11 сентября,а мы так, пожурим немного,немного постреляем,немного побомбим и на этом всё,а они отряхнутся и опять за своё,на Крымский мост уже 2 раза покушались и думаю не последние,2 корабля повредили на ремонте,подлодка вот,и продолжаться будет и дальше,пока мы в серьёз ни займёмся нацистами,сколько можно их прощать.