Кирилл Пригода назвал Егора Корнева феноменом плавания

Русский пловец Кирилл Пригода назвал соотечественника Егора Корнева феноменом мирового плавания. Корнев установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 21,28 секунды.
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