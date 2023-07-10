Царьград

5 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Ну и обещали обещать хохлам гарантии.Украине мало гара...
  • Фаина Юсупова
    Растрелять в упор и всё,хватит нас делать дураками.Наши ребята кровь льют,чтобы землю защищать от этих сволочей нацис...Ласковый убийца д...
  • mark kapustin
    Украинская беженк...

Киев скрывает сегодняшние провалы. А нам есть что рассказать

Киев скрывает сегодняшние провалы. А нам есть что рассказать

Киев скрывает сегодняшние провалы за счёт прошлогодних успехов, считает политолог Сергей Маркелов.Вбрасываемая от имени Киева информация в последние дни направлена на манипулирование ходом саммита НАТО, который стартует на этой неделе в Вильнюсе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх