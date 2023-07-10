Киев скрывает сегодняшние провалы за счёт прошлогодних успехов, считает политолог Сергей Маркелов.Вбрасываемая от имени Киева информация в последние дни направлена на манипулирование ходом саммита НАТО, который стартует на этой неделе в Вильнюсе.