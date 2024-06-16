Reuters: опубликован полный текст проекта коммюнике "мирной конференции"

Саммит по Украине стремится к широкому консенсусу, чтобы склонить Россию к прекращению конфликта © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Агентство Reuters ознакомилось с проектом итогового документа швейцарского "саммита мира", подготовленного в субботу, и приводит его полный текст.