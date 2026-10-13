Лукашенко: заборы на границе с Белоруссией пойдут Минску на пользу

Александр Лукашенко заявил, что заграждения, которые западные страны возводят на границе с Белоруссией, не создают для Минска проблем, а в случае агрессии со стороны Запада их придется преодолевать.
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