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Царьград

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Лукашенко: заборы на границе с Белоруссией пойдут Минску на пользу

Лукашенко: заборы на границе с Белоруссией пойдут Минску на пользу

Александр Лукашенко заявил, что заграждения, которые западные страны возводят на границе с Белоруссией, не создают для Минска проблем, а в случае агрессии со стороны Запада их придется преодолевать.

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