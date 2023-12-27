Власти Южного Урала объявили о покупке для Челябинска 30 новых трамваев

Пополнение трамвайного парка обойдется правительству Челябинской области в 2,1 миллиарда рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о новом аукционе Центр организации закупок Челябинской области опубликовал вчера, 26 декабря.
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