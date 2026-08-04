В Латвии с почестями похоронили Лаймониса Эзергайлиса, бывшего служащего Латышского легиона СС. Антифашист Дмитрий Трапиров выразил возмущение, призвав власти Латвии задуматься о последствиях для международной исторической памяти.
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