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Царьград

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Антифашисты осудили торжественные похороны пособника нацистов

Антифашисты осудили торжественные похороны пособника нацистов

В Латвии с почестями похоронили Лаймониса Эзергайлиса, бывшего служащего Латышского легиона СС. Антифашист Дмитрий Трапиров выразил возмущение, призвав власти Латвии задуматься о последствиях для международной исторической памяти.

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